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Уехавший в Амстердам Саакашвили признался, что у него ломка

15:53
  • среда
  • 03 апреля 2019

Стало известно, как бывший президент Грузии ловит кайф

Беглый политик Михаил Саакашвили опубликовал в Facebook фильм "Миша" о своей жизни в Нидерландах, где он живет с 2017 года. В частности, в документальной ленте бывший президент Грузии признался в политической "ломке".

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По словам Саакашвили, он никогда не пробовал наркотики, но знает, что такое "ломка", так как испытывал ее после потери власти в Грузии.

"Это настоящее удовлетворение, настоящий кайф - служить народу. Когда можешь кому-то что-то сделать. Я, действительно, никогда не пробовал наркотики, но представляю что такое "ломка". Это когда не можешь что-то строить, творить, улучшать", - заявил Михаил Саакашвили в фильме.

Говоря о жизни в Амстердаме, экс-глава Грузии сравнил свою жизнь в Амстердаме с нахождением в тюрьме, где "каждый день происходит одно и то же, всё прогнозируемо".

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2013 году после поражения на выборах он покинул страну. На родине экс-президента заочно приговорили к трем годам заключения за злоупотребление полномочиями. Позднее ему присудили еще шесть лет тюрьмы за организацию нападения на бывшего парламентария Валерия Гелашвили. В Грузии Саакашвили объявлен в розыск.

Не сложилась политическая карьера Саакашвили также и на Украине. Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области в 2015 году, предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Саакашвили уволили, так как он не выполнил обещания по развитию региона.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства - тот якобы предоставил недостоверные данные при его получении.  Политика выслали в Польшу, однако Михаил Саакашвили смог ненадолго вернуться на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. После этого Саакашвили запретили въезд в страну до 2021 года.

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