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Охлобыстин оценил умственные способности назвавшего его идиотом Зеленского

15:40
  • среда
  • 03 апреля 2019

Он вспомнил обидные обзывательства со стороны шоумена

Известный российский актер Иван Охлобыстин рассказал о том, как относится к реакции кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал его и еще одного артиста Михаила Пореченкова идиотами. Он отметил, что в принципе согласен с комиком.
От комика до кандидата: как менялся Зеленский

По слова Охлобыстина, Зеленский - сам из их среды "шалунов". "А то, что он нас идиотами назвал, до этого он нас и вообще всех мразями называл, мы ему не предъявляли это, у нас корпоративная этика. В принципе, он прав, но [Федор] Достоевский реабилитировал это слово", - отметил Охлобыстин во время пресс-конференции.

Также актер отметил, что не хотел бы оценивать Зеленского как человека. Он может только сказать, что кандидат в президенты Украины "не плох, он умен", сообщает РИА Новости.

Ранее российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали юмористический видеоролик о предстоящих 31 марта выборах президента Украины. В записи артисты выступили в поддержку шоумена. В ролике Пореченков и Охлобыстин стоят у стола со стаканами в руках. "Ну, если он выиграет…" - произносит Михаил. "Он будет нам должен", - отметил Иван. После этого артисты заявили, что "Крым наш, все наше".

Однако Зеленский такую поддержку не оценил и назвал актеров идиотами. Политик не исключил, что Пореченков и Охлобыстин могли записать ролики за деньги.

В ответ Охлобыстин заявил, что ему обидно за такие слова, но он все равно прощает "своего друга". Что касается Пореченкова, то он назвал Зеленского "унылым президентом".

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