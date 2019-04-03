Молящийся на Путина Порошенко рассмешил Захарову

Украинскому лидеру во всем мерещится российский лидер

У официального представителя МИД России Марии Захаровой сложилось впечатление, что президент Украины Петр Порошенко не выходит из дома, пока "утром Путину не помолится".

Ранее Порошенко заявил, что так или иначе с Россией придется сесть за стол переговоров. "Но представлять ее будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а, так, чтобы вы знали на всякий случай, – Владимир Путин", - так прокомментировал результаты экзитполов 31 марта.

В ответ российский дипломат написала на своей странице в Facebook, что, видимо, Порошенко, не выходит из дома без соответствующего религиозного ритуала.

Украинский президент практически в каждом своем выступлении обвиняет Россию или ее лидера во всех проблемах на Украине. Так, перед выборами, украинский лидер назвал своим главным соперником не Юлию Тимошенко или Владимира Зеленского, а главу другой страны – Путина. В бедности украинцев, по мнению Порошенко, также виноват его российский коллега.