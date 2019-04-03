"Мы потеряли папу": коллеги скорбят о Булдакове

Актера очень ценили за мудрость, юмор и компанейский характер

Ушел из жизни народный артист России Алексей Булдаков. Ему было 68 лет. Артист приехал в Монголию на день рождения друзей, но в ночь на третье апреля его сердце перестало биться.

Друзья, коллеги и фанаты скорбят о народном артисте, подарившим им образ генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты".

Звезда "Улицы разбитых фонарей" Сергей Селин эмоционально отреагировал на смерть Булдакова. В актерском сообществе его очень ценили за мудрость и прекрасное чувство юмора. Многие даже называли его папой.

"Это большая потеря для всех россиян. Не верится даже, что мы потеряли папу <…> Он был какой-то очень взрослый, очень мудрый", - поделился в интервью URA.RU Селин.

По его словам, Булдаков любил выпить, но всегда знал свою меру. Он был настоящим "русским мужиком" – сильным, способным своими руками построить дом.

"Очень хороший человек был. Партнер замечательный. С юмором, всегда что-то рассказывал на съемочной площадке", - вспоминает Зоя Буряк, снимавшаяся вместе с Булдаковым в "Особенностях национальной охоты".

К соболезнованию присоединился и Финский актер Вилле Хаапасало, который также снимался в картине режиссера Александра Рогожника. Хаапасало рассказал, что Булдаков всегда помогал ему на съемочной площадке, по-отечески делился опытом, пишет "Комсомольская правда". "Хороший был мужик, мы с ним очень подружились. Для меня это шок", - рассказал Хаапасало.

Булдаков очень правдиво сыграл роль генерала Иволгина и был воплощением своего времени. "Его фирменное "Ну вы, блин, даете!", в этой фразе много заложено <…> Компанейский мужик был, и выпить любил, конечно. Бесшабашный русский мужик, талантище. Память о нем самая добрая", – поделился народный артист России Иван Краско.

"Я соболезную… да всей стране. Это наш общий генерал. Очень жалко", - заявил заслуженный артист России Михаил Ефремов.