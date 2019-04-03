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В Москве угнали "Газель" с партией носков

16:25
  • среда
  • 03 апреля 2019

Группа неизвестных завладела машиной, угрожая водителю похожим на нож предметом

В Москве ограбили машину, водитель которой вёз в торговый центр партию носков. Вооруженные люди сначала спровоцировали ДТП с "Газелью", а потом пригрозили мужчине предметом, похожим на нож, и угнали его авто.

Водителя "Газели" неизвестные посадили в свою машину и увезли в сторону рынка на 14-м километре МКАД, высадили его там, а сами скрылись.

Инцидент произошел вечером 2 апреля, передает АГН "Москва". Тем же вечером полицейские в рамках плана "Перехват" обнаружили "Газель" на 18-м километре внутренней стороны МКАД. Носков внутри не было.

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