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"Не для меня придет весна": Булдаков заплакал на последнем видео

17:02
  • среда
  • 03 апреля 2019

Актер со слезами на глазах спел песню на фестивале в Бурятии

В интернете появилось видео одного из последних выступлений Алексея Булдакова. Актер выступал на фестивале "Байкальская рыбалка". Он проходил в эти выходные в Бурятии.

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Булдаков вышел на сцену и рассказал, что приехал, чтобы "потрясти всю музыкальную общественность своим вокалом". Актер спел несколько песен, в том числе "Старый клен". На одной из них - "Не для меня придет весна" Булдаков заплакал.

"Я понимаю, дорогие друзья, немножко грустно, но эта — моя любимая", - сказал актер дрожащим голосом. Выступление показал местный телеканал АТВ.

Алексей Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в Монголии, где был на гастролях. По предварительным данным, у актера оторвался тромб.

Булдаков родился 26 марта 1951 года на Алтае. Снимался в таких фильмах и сериалах как "Сквозь огонь", "Семен Дежнев", "Белые одежды", "Участок", "Что сказал покойник" и других картинах. Однако больше всего актер запомнился зрителям по роли генерала Иволгина в ленте "Особенности национальной охоты" и ее продолжениях.

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