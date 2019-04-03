На многодетную пикетчицу завели 18 уголовных дел

Ее отправили под суд за организацию изнасилования и проституции, пытки, кражи, шантаж и убийство

На многодетную жительницу Омска 35-летнюю Веру Бегун завели 18 уголовных дел.

В информационное поле Бегун попала после того, как вышла отстаивать своим права на достойное жилье к зданию мэрии. Она жила в 12-метровой квартире в аварийном доме с тремя детьми, сожителем, названным братом, его девушкой и общим знакомым. После того, как дом снесли, ее переселили в квартиру площадью 30 квадратных метров. Однако омичку это не устроило, и она устроила пикет.

Однако в 2017 году Бегун отказалась от мирных способов решения жилищно-финансовых проблем и решила отобрать у знакомого автомобиль Infinity. Женщина, ее сожитель и несовершеннолетний сын вывезли несчастного в лес, где тот под пытками согласился переписать на Бегун машину. После этого случая она попала в поле зрения правоохранительных органов, пишет "Газета.Ru".

Впоследствии выяснилось, что Бегун также подозревается в организации проституции и изнасилования, хищении еще двух автомобилей и в убийстве.

В частности, она заставила своего друга по детдому изнасиловать девушку названного брата из-за того, что тот якобы намеревался отобрать у нее жилье. Все происходящее снимал на телефон ее несовершеннолетний сын. Спустя время друг Бегун не выдержал и обо всем рассказал полиции. В ответ женщина с подельниками вывезла парня в лес и заставила копать себе могилу. Затем она захотела его утопить, но мужчина не выдержал издевательств и умер.

В 2016 году омичка похитила бывшую приятельницу по детскому дому и заставила ее заниматься проституцией, а деньги отдавать. Через некоторое время девушке удалось сбежать, но она побоялась кому-либо рассказать о произошедшем.

За содеянные преступления Бегун грозит до 20 лет лишения свободы. Ее несовершеннолетние дети сейчас живут с настоящим отцом в Крыму, который уехал туда незадолго до приключений своей супруги.