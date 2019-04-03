Лавров высказался о попытках лишить Белоруссию независимости

Глава МИД указал на неравные условия экономического сотрудничества двух стран

Сергей Лавров прокомментировал рассуждения о попытках России лишить Белоруссию независимости. Такие опасения ни на чем не основаны, заявил глава МИД.

"Подобные опасения не оправданы. Мы не можем занимать такую позицию по отношению к братскому белорусскому народу. Мы ничего особенного не добиваемся", - сказал Лавров в интервью "Московскому комсомольцу".

Глава МИД заметил, что Москва хочет реализации на практике "чаяния россиян и белорусов", которые были закреплены в союзном договоре. Владимир Путин встречался в последнее время с Александром Лукашенко, напомнил Лавров, и стороны договорились, что "специалисты сядут и посмотрят" дополнительные возможности развития интеграционных процессов. Уже одобрен документ о приоритетных направлениях в сотрудничестве двух стран.

"Там идет речь об очень простой задаче — выравнять условия для экономического сотрудничества и для обычных граждан. Например, в Белоруссии есть разница в стоимости санаторных услуг для своих и иностранцев. По союзному Договору это сейчас выравнивается", - сказал российский министр.

Тема интеграции России и Белоруссии регулярно становится предметом обсуждения Путина и Лукашенко. При этом оппоненты этого процесса часто заявляют об угрозе едва ли не потери Минском суверенитета.