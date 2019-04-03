Путин расписался на капоте Mercedes российской сборки (видео)

Президент приехал на открытие в Подмосковье завода немецкого автопроизводителя

В Подмосковье в среду открылся первый в России завод по сборке легковых автомобилей Mercedes. Предприятие построено немецким автоконцерном Daimler.

Завод, который разместился на территории индустриального парка "Есипово", рассчитан на выпуск 25 тысяч автомобилей в год. На нем будут работать более одной тысячи человек. В церемонии открытия предприятия принял участие Владимир Путин.

Президенту показали кузовной цех, где проходят сварочные работы, монтажную линию, где непосредственно идет сборка автомобилей, а также тестовый участок, где проводится контроль качества и испытание готовых автомашин.

Первыми с конвейера начнут сходить седаны Е-класса - на капоте одного из них глава государства оставил свой автограф. Позже будет налажено производство внедорожников нескольких моделей. После осмотра предприятия Владимир Путин отметил, что в России настроены на дальнейшее сотрудничество с немецкими автомобилестроителями.