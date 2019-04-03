ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин расписался на капоте Mercedes российской сборки (видео)

17:21
  • среда
  • 03 апреля 2019

Президент приехал на открытие в Подмосковье завода немецкого автопроизводителя

В Подмосковье в среду открылся  первый в России завод по сборке легковых автомобилей Mercedes. Предприятие построено немецким автоконцерном Daimler.

Завод, который  разместился на территории индустриального парка  "Есипово", рассчитан на выпуск 25 тысяч автомобилей в год. На нем будут работать более одной тысячи человек. В церемонии открытия предприятия принял участие Владимир Путин.

Президенту показали  кузовной цех, где проходят сварочные работы, монтажную линию, где  непосредственно идет сборка автомобилей, а также тестовый участок, где проводится контроль качества и испытание готовых автомашин.

Первыми с конвейера начнут сходить седаны Е-класса - на капоте одного из них глава государства оставил свой автограф. Позже будет налажено производство внедорожников нескольких моделей. После осмотра предприятия Владимир Путин отметил, что в России настроены на дальнейшее сотрудничество с немецкими автомобилестроителями.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин расписывается на капоте Mercedes
Владимир Путин расписывается на капоте Mercedes
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.