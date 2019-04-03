ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Простоквашино" заговорит голосом Пугачевой

17:48
  • среда
  • 03 апреля 2019

Она озвучит няню Веры Павловны

Студия "Союзмультфильм" хочет предложить российской артистке Алле Пугачевой озвучить нового персонажа мультфильма "Возвращение в Простоквашино".

Речь идет о няне младшей сестры дяди Федора, Веры Павловны. По сюжету у женщины вспыхнет роман с почтальоном Печкиным. Серий с няней стоит ждать в следующем году.

"Будем рады, если наш переговорный процесс (с Аллой Борисовной – прим.ред.) будет успешным", - рассказала РИА Новости PR-директор "Союзмультфильма" Анна Усачева.

В прошлом году студия начала выпускать новые серии мультфильма "Простоквашино". Кота Матроскина озвучил сын Олега Табакова Антон, Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму дяди Федора - Юлия Меньшова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Кадр из мультфильма "Простоквашино"
Кадр из мультфильма "Простоквашино"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.