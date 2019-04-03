"Простоквашино" заговорит голосом Пугачевой

Она озвучит няню Веры Павловны

Студия "Союзмультфильм" хочет предложить российской артистке Алле Пугачевой озвучить нового персонажа мультфильма "Возвращение в Простоквашино".

Речь идет о няне младшей сестры дяди Федора, Веры Павловны. По сюжету у женщины вспыхнет роман с почтальоном Печкиным. Серий с няней стоит ждать в следующем году.

"Будем рады, если наш переговорный процесс (с Аллой Борисовной – прим.ред.) будет успешным", - рассказала РИА Новости PR-директор "Союзмультфильма" Анна Усачева.

В прошлом году студия начала выпускать новые серии мультфильма "Простоквашино". Кота Матроскина озвучил сын Олега Табакова Антон, Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму дяди Федора - Юлия Меньшова.