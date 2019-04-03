Кого затронут новые санкции США против России

Американские сенаторы придумали новые жесткие меры против Москвы

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России из-за мифического вмешательства в американские выборы в 2016 году. Документ предусматривает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.

Под ограничительные меры могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк. Помимо замораживания активов, находящихся в юрисдикции США, для банков придумали более мягкую меру - ужесточение или запрет на открытие счетов.

Авторы антироссийского законопроекта также предложили ввести запрет на операции с суверенным долгом России. Кроме того, санкции коснутся "высокопоставленных политиков и олигархов" из России – их активы могут заблокировать.

При этом, отмечает РИА Новости, если Конгресс убедится, что правительство России не вмешивалось в выборы в США по меньшей мере два выборных цикла, все новые санкции будут отменены.

24 марта спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал выводы расследования о "российском следе в выборах США". По его мнению, вмешательство Москвы действительно было, однако Дональд Трамп и члены его штаба к этому не имели отношения.