Путин оценил переговоры с новым президентом Казахстана

Глава государства назвал их конструктивными

Россия и Казахстан намерены и дальше укреплять стратегическое партнерство. Об этом говорится в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, подписанном по итогам их переговоров в Москве.

Нынешний официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию - его первая зарубежная поездка после вступления в должность президента в марте этого года. Российский и казахстанский лидеры высказали единое мнение, что сегодняшняя встреча послужит укреплению союзнических отношений двух стран.

По итогам переговоров был подписан ряд документов, в частности, Соглашение о газоснабжении комплекса "Байконур" и программа по развитию производственной и научно-технической кооперации. Как отметил Владимир Путин, Россия и Казахстан являются друг для друга ключевыми торгово-экономическими партнёрами.

Владимир Путин: "Важно, что постоянно возрастает доля товаров с высокой добавленной стоимостью: продукции машиностроения, сельхозмашиностроения, оборудования для горнодобывающей, энергетической промышленности. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют почти 13 миллиардов долларов, а казахстанские в Россию – почти 4 миллиарда долларов. Российский бизнес представлен во всех отраслях экономики Казахстана. На казахстанском рынке присутствует свыше шести тысяч компаний с российским капиталом. Уверен, что результаты нашей встречи будут способствовать укреплению союзнических отношений России и Казахстана на благо братских народов двух стран".

Касым-Жомарт Токаев: "Это мой первый зарубежный визит в качестве президента республики Казахстан. Он, на мой взгляд, является знаковым, имеет глубокое символическое значение. Поскольку подчеркивает особый характер отношений между нашими государствами. Это союзнические отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. Визит отражает обоюдное стремление к дальнейшему развитию союзничества и укреплению дружественных связей народов Казахстана и России".