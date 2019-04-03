Настоящий русский мужик: жизненный путь Алексея Булдакова

Коллеги называют ушедшего актера истинным профессионалом своего дела

Печальная новость пришла в среду из Монголии. Там во время гастролей скоропостижно скончался актер Алексей Булдаков. Причиной смерти Народного артиста России стала сердечная недостаточность. Алексею Булдакову было 68 лет. За свою карьеру он снялся более чем в сотне кинокартин, играл в театре. Но поистине всенародную любовь и славу принесла ему роль генерала Иволгина в комедийных фильмах об особенностях национальной охоты и рыбалки.

Начали, но закончить не смогли. Алексей Булдаков умер в среду на гастролях в Монголии. Судя по первым сообщениям друзей и коллег, его смерть стала для них полной неожиданностью. Да, болел. Но ведь справлялся. Оказалось, оторвался тромб.

- Я книжки читать не люблю, я песни петь люблю. Дурак, конечно.

Это его первая роль в кино. Булдакову здесь 31 год. Он долго к этому шел, поначалу в родной деревне на Алтае даже не мечтал об экране. А когда решился, сразу пустился в долгое плавание по разным городам и провинциальным театрам. Десятилетиями - ни своего угла, ни славы. Но он никогда ни о чем не жалел. Его богатством всегда были люди.

Он даже в "Ералаше" старался быть убедительным. Делал все, чтобы его воспринимали как своего. Не в компаниях нужных людей, а на съемочной площадке.

"Ушел из жизни яркий, непохожий ни на кого, удивительно интересный артист, самобытный. Который в тяжелейшее время для страны, для нашего кино вдруг стал звездой. И это было потрясающе. Я был свидетелем того, как народ принял его, какое это было счастье", - вспоминает режиссер Борис Грачевский.

В жизни Булдакова воспринимали по-разному. Одни вешались на шею и просили автограф, лишь услышав знакомый голос. Другие принимали то за актера, то за бродягу, то за преступника. Он всегда был подозрительно свой.

Его главной ролью, затмившей все остальные, оказался генерал Иволгин. Фильмы "Особенности национальной охоты" и продолжение про рыбалку – сразу стали невероятно популярными. Режиссер Рогожкин писал сценарий именно под Булдакова. Но даже он не подозревал, насколько тот окажется органичным. Местные жители во время съемок даже слышать не хотели о том, что он не настоящий.

"Смотрит на Булдакова, который вдоль берега озера прогуливался, и говорит: "Генерал приехал на охоту?" Я на автомате ответил: "Какой генерал, это Алексей Булдаков! Актер!" Он так посмотрел на меня: "Какой актер? Я что, генералов, что ли, не видел? Я в армии три года возил генералов", - рассказал режиссер Александр Рогожкин.

Друзья говорят, он был настоящий мужик. Коллеги – истинный профессионал. А он сам – всегда считал себя просто актером.

Честный, ироничный, настоящий. Живой. Таким он был. Таким и останется.

Ольга Стрельцова, Екатерина Гоголева, Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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