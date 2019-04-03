Собянин поделился новшеством московского метростроения

В начале лета в Москве будут запущены сразу четыре станции новой Некрасовской ветки метро

Строительство Некрасовской ветки московского метрополитена выходит на финишную прямую. В начале лета будут запущены сразу четыре станции новой линии. Планируется создать большой пересадочный узел. Об этом в среду рассказал мэр Москвы в ходе осмотра будущей станции "Юго-Восточная". Здесь уже возведены тоннели и теперь начинается строительство вестибюля. Сергей Собянин отметил, что новая линия улучшит транспортное обслуживание для почти 800 тысяч жителей столицы и поможет разгрузить соседнюю, Таганско-Краснопресненскую ветку.

Две станции метро в одном районе. Для жителей Выхина - это вопрос первой необходимости. В час пик под землей здесь наиболее высокий трафик. Один из самых сложных участков Таганско - Краснопресненской линии должен значительно разгрузиться с открытием станции "Юго-Восточная".

От "Юго-Восточной" Некрасовская линия метро двинется далее на северо-восток. Готовность станции составляет 50%. Строительство подземного тоннеля уже завершено. Ход работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Впервые за долгие годы здесь была применена использовавшаяся ранее московскими метростроителями технология проходки при помощи одного гигантского щита.

"Прокладка тоннелей ведется новым для современного метростроения способом - десятиметровыми щитами. Это позволяет ускорить строительство, сэкономить ресурсы и обеспечить безопасность эксплуатации в дальнейшем. Считаем, что в начале 2020 года линия будет запущена в полном объеме", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Одна машина прокладывает сразу два тоннеля, так что нет необходимости повторной проходки под землей. А это очень важно при возведении метро в условиях массовой городской застройки. Поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле вместо привычных двух. Составы поедут навстречу друг другу. Все движение будет сосредоточено в центре (см. видео), а пассажирские платформы расположатся по обеим сторонам.

При этом, по словам строителей, такой метод строительства гораздо экономичнее и быстрее почти вдвое. Кроме того, здесь уделено особое внимание мерам безопасности. Эвакуация пассажиров в случае экстренной ситуации может идти со всех вагонов одновременно.

"Во- первых, тоннель большего сечения - меньше задымляемость. Второе: на межпутье оставлен проход для безопасной эвакуации пассажиров, вплоть до инвалидов, в случае возникновения чрезвычайной ситуации можно эвакуировать по межпутью. Это тоже большой плюс", - рассказал гендиректор АО "Мосинжепроект" Марс Газизуллин.

Позаботились о звукоизоляции. Движение поездов навстречу друг другу могло наделать много шуму. Но здесь применены технологии специальной звуковой защиты, которые уже были успешно опробованы в олимпийском Сочи. С открытием "Юго-Восточной" начнется развитие и нового транспортно-пересадочного узла. Второго в Выхине. Ожидается, что пассажиропоток здесь составит до 100 тысяч человек в сутки. Таким образом, он равномерно распределится между новой и уже действующей станциями метро.

Елена Сахно, Владимир Черных, Александр Савин, Евгений Рыбин, Илья Ушаков, "ТВ Центр".