Мать купила детям последнюю шоколадку и задушила их

На преступление она пошла из-за сложного материального положения

Суд приговорил жительницу Нижнего Новгорода Елену Каримову к 19 годам колонии общего режима за убийство собственных детей - четырехлетней дочери и двухлетнего сына.

Трагедия произошла год назад. 27-летняя Каримова задушила своих детей на заднем сидении машины, а затем вывезла тела в лес, где намеревалась сжечь их. Проходившие мимо охотники заметили костер, но решили, что женщины сжигает куклы и прошли мимо. Испугавшись, Елена сбила огонь водой и увезла тела на заброшенное овощехранилище, где вновь подожгла их и скрылась.

Каримову быстро разыскали. Женщина во всем призналась и рассказала следователям, что пошла на преступление из-за сложного материального положения – она воспитывала детей одна и нигде не работала. Также правоохранители выяснили, что Каримова украла у свои знакомых ювелирных украшений на сумму более 140 тысяч рублей.

На видео, которое опубликовал Следственный комитет, можно увидеть действия Каримовой перед убийством детей. Сначала женщина купила в магазине, по всей видимости, горючую жидкость и шоколадку, а затем поехала на заправку.