Сборы парочки панд перед поездкой в Данию попали на видео

Им предстоит долгое путешествие в зоопарк Копенгагена

В китайской провинции Сычуань готовят к отправке в Европу двух особей гигантской панды. Животные скоро поедут в Данию, и будут жить в столичном зоопарке в Копенгагене.

Панды - самец Син Эр и его подруга Мао Эр - спокойно готовятся к долгому путешествию. В специальном научно-исследовательском центре Чэнду, где сейчас живут медведи, царит оживление. Для китайцев панда - практически национальный символ. И презентовать европейцам своих воспитанников здесь собираются со всей ответственностью.

Панды прошли тщательный медицинский осмотр. Оба полностью здоровы и прекрасно себя чувствуют. Между Китаем и Данией два года назад было заключено соглашение на 15 лет по совместному исследованию этих редких животных.

