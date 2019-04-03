ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сборы парочки панд перед поездкой в Данию попали на видео

20:16
  • среда
  • 03 апреля 2019

Им предстоит долгое путешествие в зоопарк Копенгагена

В китайской провинции Сычуань готовят к отправке в Европу двух особей гигантской панды. Животные скоро поедут в Данию, и будут жить в столичном зоопарке в Копенгагене.

Панды - самец Син Эр и его подруга Мао Эр - спокойно готовятся к долгому путешествию. В специальном научно-исследовательском центре Чэнду, где сейчас живут медведи, царит оживление. Для китайцев панда - практически национальный символ. И презентовать европейцам своих воспитанников здесь собираются со всей ответственностью.

Панды прошли тщательный медицинский осмотр. Оба полностью здоровы и прекрасно себя чувствуют. Между Китаем и Данией два года назад было заключено соглашение на 15 лет по совместному исследованию этих редких животных.
 

Новости по теме
Панда в вольере
Панда в вольере
Панда в клетке
Панда в клетке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.