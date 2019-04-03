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Лавров оценил Зеленского

18:21
  • среда
  • 03 апреля 2019

Российский министр признался, что лично с шоуменом не знаком

Сергей Лавров высказался о Владимире Зеленском. По словам главы МИД России, с шоуменом он не знаком.

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Комментарий министра прозвучал в кулуарах Кремля, где в среду состоялась пресс-конференция Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Вопрос о Зеленском задали журналисты.

"Я не знаком. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах. Так не знаком", - приводит слова Лаврова Life.

Владимир Зеленский одержал победу в первом туре президентских выборов на Украине. За шоумена отдали свои голоса более 30% проголосовавших. Во втором туре, который пройдет 21 апреля, он поборется за пост президента с действующим главой государства Петром Порошенко.

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