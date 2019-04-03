Зеленский потребовал от Порошенко доказательств, что тот не алкоголик

Шоумен предложил провести дебаты на стадионе

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в жесткой форме обратился действующему президенту Петру Порошенко и выдвинул ряд условий.

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко, но они должны пройти на самом крупном украинском стадионе "Олимпийский" в Киеве перед народом и журналистами. При этом все телеканалы должны иметь право транслировать дебаты в прямом эфире.

"Вы, наверное, мечтали, что я отморожусь, но нет. Я – это не вы в 2014 году. Я принимаю ваш вызов", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале "Зе! Команда".

Кроме того, все кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы подтвердить отсутствие тяги к алкоголю и наркотиками. "Украине нужен здоровый президент", - сообщил Зеленский.

"В-третьих, вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зелинским. Даю вас 24 часа. Думай. Те", - заключил Зеленский.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат усиленно готовится к предстоящим дебатам с Порошенко. "Он достаточно опытный оратор, чтобы провести дебаты и расставить точки на і", - рассказал представитель предвыборного штаба Дмитрий Разумков.

Порошенко часто появляется в общественных местах в нетрезвом состоянии. Так, например, во время церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь в начале декабря 2018 года, Порошенко произнес речь, едва ворочая языком.