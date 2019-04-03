Кокорину и Мамаеву продлили арест на полгода

Футболисты останутся в СИЗО до конца сентября

Суд в Москве продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 25 сентября, передает РИА Новости. Следующее заседание по их делу состоится 9 апреля. Кроме игроков, под стражей остаются брат Кокорина Кирилл и знакомый футболистов Александр Протасовицкий.

Заседание о продлении ареста состоялось в закрытом режиме. Защита просила отпустить спортсменов из СИЗО под домашний арест или подписку о невыезде. Действующий срок ареста должен был истечь 8 апреля.

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы осенью прошлого года, после того как в ходе ночных гуляний в центре Москвы они избили несколько человек. Их обвиняют в побоях и хулиганстве.

Следствие по делу велось почти шесть месяцев и в среду состоялось предварительное слушание. Рассмотрение дела по существу начнется 9 апреля.