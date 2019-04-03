ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кокорину и Мамаеву продлили арест на полгода

19:59
  • среда
  • 03 апреля 2019

Футболисты останутся в СИЗО до конца сентября

Суд в Москве продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 25 сентября, передает РИА Новости. Следующее заседание по их делу состоится 9 апреля. Кроме игроков, под стражей остаются брат Кокорина Кирилл и знакомый футболистов Александр Протасовицкий.

Павел Мамаев пошутил, отвечая на вопросы журналистов
Адвокат рассказал, когда освободят Кокорина и Мамаева

Заседание о продлении ареста состоялось в закрытом режиме. Защита просила отпустить спортсменов из СИЗО под домашний арест или подписку о невыезде. Действующий срок ареста должен был истечь 8 апреля.

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы осенью прошлого года, после того как в ходе ночных гуляний в центре Москвы они избили несколько человек. Их обвиняют в побоях и хулиганстве.

Следствие по делу велось почти шесть месяцев и в среду состоялось предварительное слушание. Рассмотрение дела по существу начнется 9 апреля.

Читайте также:
Новости по теме
Павел Мамаев и Александр Кокорин
Павел Мамаев и Александр Кокорин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.