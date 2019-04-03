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Страшный пожар на заводе в Питере попал на видео

20:30
  • среда
  • 03 апреля 2019

Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности

В Санкт-Петербурге загорелся прядильно-ниточный комбинат "Красная нить".

ЧП произошло на улице Гельсингфорсская в Выборгском районе северной столицы. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, пожару присвоен второй ранг опасности.

Спасатели опасаются, что огонь может перекинуться на соседние здания. К тушению привлечены 84 пожарных и 21 единица техники. Очевидцы рассказывают, что черный дым заволок весь город, пожар видно из любой точки.

Информации о пострадавших на данный момент нет. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание в проводке.

Завод "Красная нить" был открыт еще в 1849 году и является одним из старейших предприятий текстильной отрасли страны.

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