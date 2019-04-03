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Судороги и жар: Пеле госпитализировали в Париже

20:30
  • среда
  • 03 апреля 2019

Легенду футбола доставили в больницу после встречи с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле госпитализирован в Париже. Инцидент произошел вечером во вторник.

По данным французских СМИ, короля футбола доставили в больницу после приступа столбняка и лихорадки. Источники пишут, что судороги и жар у 78-летнего бразильца начались после его встречи с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе.

В настоящий момент жизни легендарного футболиста ничего не угрожает. В окружении бразильца сообщили, что госпитализация была предупредительной мерой.

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