Судороги и жар: Пеле госпитализировали в Париже

Легенду футбола доставили в больницу после встречи с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле госпитализирован в Париже. Инцидент произошел вечером во вторник.

По данным французских СМИ, короля футбола доставили в больницу после приступа столбняка и лихорадки. Источники пишут, что судороги и жар у 78-летнего бразильца начались после его встречи с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе.

В настоящий момент жизни легендарного футболиста ничего не угрожает. В окружении бразильца сообщили, что госпитализация была предупредительной мерой.