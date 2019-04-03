ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кокорин расплакался в зале суда

21:07
  • среда
  • 03 апреля 2019

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся под арестом до конца сентября

Суд в Москве продлил срок ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в побоях и хулиганстве, до 25 сентября.

Предварительное слушание по делу Кокорина и Мамаева проходило в закрытом режиме. Как удалось узнать журналисту Sport24.ru, Кокорин прослезился в момент, когда судья объявила, что ему и Мамаеву продлевают арест на полгода.

Также под арестом остались Кирилл Кокорин, брат Александра, и знакомый футболистов Александр Протасовицкий. Рассмотрение дела по существу начнется 9 апреля.

Читайте также:
Новости по теме
Александр Кокорин
Александр Кокорин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.