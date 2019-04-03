Кокорин расплакался в зале суда

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся под арестом до конца сентября

Суд в Москве продлил срок ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в побоях и хулиганстве, до 25 сентября.

Предварительное слушание по делу Кокорина и Мамаева проходило в закрытом режиме. Как удалось узнать журналисту Sport24.ru, Кокорин прослезился в момент, когда судья объявила, что ему и Мамаеву продлевают арест на полгода.

Также под арестом остались Кирилл Кокорин, брат Александра, и знакомый футболистов Александр Протасовицкий. Рассмотрение дела по существу начнется 9 апреля.