Правительство простимулирует рождаемость новыми выплатами

За первенцев могут начать выплачивать маткапитал

О реализации ключевых национальных проектов рассказала в среду в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова. Она выступила перед депутатами в рамках правительственного часа и сообщила о подходах к работе по четырем программам, которые помогут выполнить задачи, поставленные президентом - добиться естественного прироста населения и увеличения продолжительности жизни.

На реализацию четырех важнейших нацпроектов – "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" - правительство предлагает за шесть лет потратить более шести триллионов рублей. Цель максимум - добиться естественного прироста населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Пока близкими к идеальным показателями может похвастаться разве что Москва и еще несколько регионов. При этом от российских областей требуется совсем минимум денег - 387 миллиардов. Основное бремя финансирования берет на себя федеральный бюджет. Но возможности того же естественного прироста населения ограничены. Число женщин репродуктивного возраста неуклонно снижается.

"Сейчас преимущественный возраст рождения первого ребенка - 25-34 года. Это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка существенно сокращается. Поэтому важно стимулировать первое рождение, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте. Начатые в 2018 году меры продолжатся и в 2019 году, в соответствии с посланием президента будут расширены", - заявила Голикова. По ее словам, в правительстве обсуждается вариант, при котором право на материнский капитал будут предоставлять уже после рождения первого ребенка.

Жительница Владивостока Екатерина Дружина многодетной мамой становиться не планировала, но с появлением двойняшек в семье теперь трое детей. Материнский капитал, пособия и адресная материальная помощь - хорошее подспорье, ведь пока она в декрете, работает только муж. С этого года Дальневосточный федеральный округ получает дополнительную поддержку из федерального бюджета на детские выплаты.

Правительство также планирует предусмотреть льготную ипотеку при рождении второго и последующего детей и расширить категории семей, получающих социальные выплаты. Жилищные займы молодым семьям будут субсидироваться на весь срок действия, а не на три и пять лет, как было ранее. За многодетных государство выплатит банкам по 450 тысяч рублей.

Для семей с невысокими доходами - особые меры поддержки. В этом году средний размер пособий на первого и второго ребенка, появившихся на свет или усыновленных после 1 января 2018 года в таких случаях в среднем составит более 11 тысяч рублей. Правительство не ограничивает регионы и в их собственных мерах поддержки.

У москвички Екатерины Тютюнниковой - пятеро детей. Младшему едва исполнилось два месяца. Говорит, чем больше детей - тем больше помощи. Материнский капитал, скидка на оплату коммунальных услуг, молочная кухня, ежегодная выплата в десять тысяч на школьную форму. Плюс, адресная помощь: женщина может получать продуктовые сертификаты и при необходимости субсидии на товары длительного пользования, такие как холодильник, стиральная машина. А еще есть персональные подарки от мэра Москвы.

"При рождении ребенка я получила подарок от мэра Москвы, коробку с вещами, в которых мы с удовольствием ходим - костюмчики, комбинезоны, боди, термометр, пеленки, одеялко. И всем этим мы пользуемся и еще воспользуемся. До двух месяцев я обеспечена всей одеждой, средствами, кремами, средствами для купания - все, что нужно", - рассказала многодетная мать Екатерина Тютюнникова.

Улучшать демографическую ситуацию в стране планируют не только с помощью стимулирования рождаемости. Еще один из важнейших нацпроектов – "Здравоохранение". Снижать смертность планируют за счет повышения доступности и качества медицинской помощи. Сейчас самое слабое звено - это сельские местности. В этом году в российских деревнях будут построены еще 350 фельдшерско-акушерских пунктов, а в следующем заменят оборудование там, где оно уже изношено.

"Мы отмечаем сейчас перекос в обеспечении врачами в пользу городов и городских больниц. Профицит специалистов здесь составляет шесть тысяч человек. И регионы вправе заключить договор и направить врачей на работу в отдельные сельские территории, обеспечив их жильем и соответствующей оплатой труда", - сказала Голикова.

Аналогичный пробел и с учителями в сельской местности. В рамках нацпроекта "Образование" со следующего года стартует программа "Земский учитель". Всего в 2018 году было открыто 26 новых школ, в этом году планируют сдать в эксплуатацию еще 55.

Нацпроект "Наука"- один из самых амбициозных. К 2024 году Россия со своими вузами должна не просто присутствовать в топ-500 глобального рейтинга университетов мира, но и находиться не ниже 10-го места.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".