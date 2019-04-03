Глава НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ

Они являются врагами свободы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в России – прим. ред.).

Он назвал Сталина, Гитлера и радикальных исламистов врагами свободы, которых невозможно сдержать мирными методами. Одного желания недостаточно, чтобы одолеть их – нужно действовать, пишет РИА Новости.

"Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталина нельзя было сдержать словами. А ИГ не могло быть побеждено при помощи диалога", - заявил Столтенберг в ходе выступления в Конгрессе.

Страны Североатлантического альянса должны больше средств тратить на оборону, считает генсек. Зал поддержал заявление Столтенберга бурными овациями.