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Опубликовано видео задержания мэра Евпатории

23:02
  • среда
  • 03 апреля 2019

Андрей Филонов подозревается в махинациях с земельными участками

ФСБ опубликовала видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова. На записи на чиновника надевают наручники в здании мэрии и увозят на синем микроавтобусе.

Чиновник подозревается в махинациях с земельными участками. В результате действий Филонова бюджет города недополучил около 35 миллионов рублей, считает следствие.

Предварительно, по указанию мэра Евпатории был незаконно изменен вид разрешенного использования участков, находящихся в муниципальной собственности города. Участки общей площадью порядка 14 гектаров в дальнейшем передавались по заниженной стоимости в аренду.

45-летний Филонов возглавил администрацию города в ноябре 2014 года. 2 апреля суд постановил расторгнуть контракт с чиновником. Причина - конфликт интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений.

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