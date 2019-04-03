Опубликовано видео задержания мэра Евпатории

Андрей Филонов подозревается в махинациях с земельными участками

ФСБ опубликовала видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова. На записи на чиновника надевают наручники в здании мэрии и увозят на синем микроавтобусе.

Чиновник подозревается в махинациях с земельными участками. В результате действий Филонова бюджет города недополучил около 35 миллионов рублей, считает следствие.

Предварительно, по указанию мэра Евпатории был незаконно изменен вид разрешенного использования участков, находящихся в муниципальной собственности города. Участки общей площадью порядка 14 гектаров в дальнейшем передавались по заниженной стоимости в аренду.

45-летний Филонов возглавил администрацию города в ноябре 2014 года. 2 апреля суд постановил расторгнуть контракт с чиновником. Причина - конфликт интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений.