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Возможен ли вооруженный конфликт России с НАТО?

10:04
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Отношения России и НАТО обсудили в программе "События. 25-й час"

Возможен ли вооруженный конфликт сил альянса с нашей страной? Будет ли восстановлен диалог военного союза и Москвы? И как долго европейские члены НАТО будут мириться с диктатурой Вашингтона в организации?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила советник генерального директора международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Новые санкции в этот раз прописаны весьма тяжелые. Счет раундов санкций идет на десятки и стратегия в Вашингтоне однозначная – максимально ослабить российскую экономику", - отметила она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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