Истребители Норвегии и Дании подлетели к российским Ту-160

В Минобороны рассказали о 13-часовом полете бомбардировщиков Ту-160

"Белые лебеди" пролетели над северными морями. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами.

Самолеты находились в небе около 13 часов. Экипажи отработали дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршрута "Белых лебедей" сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.

Российские летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все действия ВКС производятся в строгом соответствии с международными правилами.