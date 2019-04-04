Порошенко пошел на поводу у Зеленского

Он согласился провести дебаты со своим оппонентом на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился на предложение своего оппонента в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского провести дебаты. Они состоятся на стадионе киевского футбольного клуба "Динамо".

Об этом украинский лидер объявил в своем Twitter. По его словам, правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Эти мероприятия могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам, чтобы их посмотрели десятки миллионов людей. "Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - отметил Порошенко. Также он приложил к своему твиту видеозапись обращения к Зеленскому.

По закону, теледебаты на Украине проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире. Таким образом, они должны состояться 19 апреля.

Ранее сам Зеленский опубликовал видеообращение. В нем он заявил, что согласен на дебаты с Порошенко. Однако они состоятся при трех условиях. Эти дебаты должны пройти на стадионе "Олимпийский" в Киеве, кандидаты в президенты должны провериться на алкоголизм, а Порошенко должен опровергнуть все оскорбления, высказанные в адрес оппонента.

Поначалу в "Блоке Петра Порошенко" заявили, что дебаты на стадионе невозможны. Как отметила депутат партии Мария Иванова, "президент Порошенко – европеец", и на стадионе он не будет встречаться.

Второй этап выборов на Украине пройдет 21 апреля. За пост президента поборются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. В первом туре шоумен набрал в два раза больше голосов. Однако эксперты отмечают, что он все равно может проиграть действующему президенту, за которым стоит мощный административный ресурс.

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