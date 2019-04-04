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В Польше пообещали России ядерный удар

08:43
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Польский генерал рассказал о планах ядерного удара Запада по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак пригрозил России ядерным оружием, если Москва будет продолжать "агрессию". Он отметил, что против Москвы не может выстоять ни одна европейская страна – для этого Варшава и стала частью блока НАТО в 1999 году.

Между тем Скшипчак посетовал на ослабление Североатлантического альянса. Это, по мнению генерала, привело к конфликту в Донбассе и  воссоединению Крыма с Россией. Также военный считает, что в НАТО слишком медленно принимаются решения, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что  американские стратегические бомбардировщики B-52 осуществили имитацию ядерных ударов по России. Вылеты проводились 14 и 20 марта.

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