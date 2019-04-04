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Нарушившая запрет Елизаветы II Меган Маркл собирает миллионы

08:48
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Герцогиня Сассекская захотела собственную страничку в Instagram

Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в Instagram, нарушив строжайший запрет Елизаветы II. Членам королевской семьи до этого нельзя было вести собственные соцсети.
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О жизни внуков Елизаветы II рассказывали официальные аккаунты Кенсингтонского дворца. Все публикации тщательно отбирались королевской пресс-службой. Над ведением Twitter и Instagram работала целая команда специалистов.

Но взбалмошная Меган Маркл и тут диктует свои правила. Герцогиня Сассекская захотела собственную страничку в  Instagram. Аккаунт назвали довольно официально - SussexRoyal.

В первых публикациях экс-актриса при помощи пресс-службы рассказывает о жизни принца Гарри. Аккаунт уже установил рекорд соцсети, собрав первый миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут, передает Sky News.

Как на такую вольность отреагировала королева, пока не известно. Отметим, что страничку SussexRoyal активно "рекламируют" соцсети Кенсингтонского дворца. Так что пользователи сети предположили, что бабушка все же разрешила Гарии жить в  Instagram  отдельно от старшего брата.

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