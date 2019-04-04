Названа неожиданная причина крушения Boeing с россиянами в Эфиопии

Что привело к повреждению датчика угла атаки лайнера

Крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines произошло из-за столкновения воздушного судна с птицей или другим посторонним предметом. Из-за столкновения повредился датчик угла атаки лайнера. Это прибор, определяющий угол крыла относительно горизонтального потока воздуха.

Из-за этого в воздушном судне активировалась система защиты от сваливания. Это привело к его падению. Такой информацией с телеканалом ABC поделились два источника, передает ТАСС.

Накануне, 3 апреля, газета The Wall Street Journal сообщила, что перед катастрофой на самолете активировалась система защиты от сваливания, из-за чего борт начал пикировать. Пилоты пытались предпринять необходимые аварийные действия, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом. Они следовали установленным Boeing инструкциям и отключили MCAS ("система улучшения характеристик маневренности"). Однако им так и не удалось восстановить контроль над воздушным судном.

Авиакатастрофа произошла 10 марта. На борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines находились 157 человек. Борт летел в Кению. Среди погибших были представители 35 стран, в том числе трое россиян. Катастрофа привела к приостановке использования самолета этой модели практически по всему миру, включая Россию.