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Появились подробности смертельного ДТП в Домодедове

08:54
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Видео с места ДТП, в котором погибли 6 человек, сняли очевидцы

В МВД рассказали об обстоятельствах смертельного ДТП в Московской области. В ведомстве указали, что микроавтобус врезался в стоящую на обочине фуру. Авария произошла на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Домодедово.

Ранее СМИ сообщали, что водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем. "Движение на автодороге не перекрывалось. Возгорания не последовало. К ликвидации последствий ДТП привлекалось 32 человека, 11 единиц техники", - сообщили в ТАСС в  главке МЧС.

Крупная авария произошла в Подмосковье в районе пяти утра. По последним данным, погибли шесть человек, еще двое пострадали. На месте инцидента работают экстренные службы.

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ДТП на трассе "Дон"
ДТП на трассе "Дон"
ДТП на трассе "Дон"
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