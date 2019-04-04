"Я всегда ее любил": Разин признался в близости с Пугачевой

Продюсер рассказал о дружбе с Примадонной

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин признался Алле Пугачевой в своих чувствах. Он разместил в Instagram огромный пост, посвященный певице.

Разин назвал Примадонну эпохой. Продюсер заявил, что именно Алла Борисовна могла держать целое государство – Советский Союз.

Музыкальный деятель рассказал, что знает Пугачеву долгие годы, их знакомство состоялось в 1985 году на съемках "Утренней почты". С тех пор в отношениях певицы и продюсера были как светлые моменты, так и темные, передает "Дни.ру".

К примеру, Разин сообщил, что в последние годы между ними возникло непонимание. Однако добавил, что несмотря на разные взгляды на жизнь, они с Примадонной довольно близки. "Я всегда ее любил, всегда ее уважал и мы с ней были довольно-таки близки и дружны", – признался музыкальный деятель.

К посту Разин прикрепил архивное фото Примадонны. На снимке Алла Борисовна объясняет Юрию Шатунову, как нужно правильно выходить на сцену "Олимпийского".