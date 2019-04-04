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В День Победы над Москвой пролетит "Всевидящее око"

09:55
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Жителям и гостям столицы покажут самолет А-100 "Премьер"

Во время парад Победы в Москве 9 мая военные покажут самолет-разведчик ВКС России А-100 "Премьер". Его также называют "Всевидящее око".

При этом неизвестно, в каком году это произойдет – в этом или в следующем. Это станет ясно сразу после окончания испытаний воздушного судна. Они сейчас проходят в Государственном летно-испытательном центре имени Чкалова. В случае удачных испытаний, через месяц самолет перебросят в Таганрог. Оттуда он вылетит на парад в Москву.

"Премьер" является одной из наиболее засекреченных машин в арсенале ВКС России. Ее участие в параде станет первой публичной демонстрацией. Самолет-разведчик изготовили на базе тяжелого военного транспорта Ил-76МД-90А, пишет газета "Известия".

Ранее планировалось появление на параде Победы десантного самоходного артиллерийского орудия "Лотос". Однако его покажут москвичам и гостям столицы через год — на 75-летие Победы.

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