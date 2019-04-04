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Малышева ответила оскорбленному врачу

09:51
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой

Заслуженный врач России, главный внештатный специалист-остеопат Минздрава России Дмитрий Мохов потребовал от Елены Малышева опровергнуть слова, которая она сказала во время своей программы "Жить здорово". Телеведущая заявила, что в России нет такой специальности как остеопатия.

По его словам, высказывание – чистой воды клевета. Мохов отметил, что честь и достоинство тысяч врачей поставлено под сомнение и не исключил, что подаст частный иск в отношении Малышевой. "Мы ждем оценку, извинений", - приводит его слова АГН "Москва".

Малышева на своей странице в Instagram ответила на критику в свой адрес. По ее словам, традиционно в нашей стране остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача.

"Реальных профессиональных остеопатов в России крайне мало. Хочу специально подчеркнуть, что Программу постдипломной переподготовки врачей по специальности "остеопатия" Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило только 28 сентября 2018 года", - сообщила ведущая, добавив, что с этой специальностью "все только начинается".

В феврале интернет взорвал ролик с программы "Жить здорово", на котором  актриса Светлана Галка, переодетая в костюм матки, танцует в эфире и поет песню. Позже Малышева прокомментировала это видео. Телеведущая объяснила, что "телевидение не приемлет чтение лекций".

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