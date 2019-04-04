Роскачество проверило филе минтая на содержание мышьяка и личинок

Специалисты выявили несоответствия по массе, заявленной на маркировке продукции

Эксперты Роскачества провели проверку филе минтая, который там назвали популярным продуктом у россиян. В итоге нарушений по безопасности не найдено. Но специалисты выявили несоответствия по массе, заявленной на маркировке продукции.

В образцах не нашли токсичных элементов, таких, как кадмий, свинец и ртуть. Не выявлено нарушений и по содержанию мышьяка. Продукцию всех торговых марок проверили на наличие личинок паразитов в живом и неживом виде. Их не обнаружили. Общее содержание микроорганизмов находилось в пределах нормы.

Кроме того, в ходе проверок 15 торговых марок, из которых 14 отечественных и одна импортная, эксперты выяснили, что филе минтая является безопасным для здоровья аллергиков, говорится на сайте ведомства.

А вот содержание белка, обозначенное на трех упаковках, не соответствовало фактическим параметрам. Также были выявлены расхождения по массе нетто. В продукции под тремя марками оно составило от 30 до 60 грамм.

Кроме того, Роскачество провело органолептическую оценку рыбы, которая показала, что филе сохраняет плотность после разморозки. Также оно имеет нежную и сочную консистенцию и белый цвет после отваривания. Это говорит о высоком качестве продукта.

Ранее стало известно, что россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы в магазинах. Это связано с тем, что 1 сентября вступает в силу запрет на реализацию рыбы, пораженной видимыми паразитами.