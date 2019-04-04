Какими будут дебаты Зеленского и Порошенко

Всеобщее внимание приковано к предстоящей дуэли кандидатов в президенты, причем на условиях Зеленского

На украинских выборах повсеместно был задействован административный ресурс. Об этом говорится в докладе Бюро по правам человека ОБСЕ. В четверг ночью Центризбирком наконец завершил затянувшийся подсчет голосов. Но избирателей это уже не волнует.

Всю минувшую ночь украинский ЦИК ждал протокол с одного единственного участка и, наконец, смог огласить окончательный результат первого тура. Владимир Зеленский набрал чуть более 30 процентов голосов, Петр Порошенко - почти 16. Медлительность Центризбиркома не стала для действующего президента помехой. Еще по результатам экзит-полов он посчитал себя вышедшим во второй тур и вызвал оппонента на очную дуэль - теледебаты. Но Зеленский не был бы Зеленским, если бы даже тут не устроил шоу.

"Обращаюсь к Петру Порошенко: вы зовете меня на дебаты. Мечтаете, что я испугаюсь, откажусь, спрячусь. Нет. Я не вы в 2014 году. Я принимаю вызов. Вот МОИ условия", - написал он в соцсетях.

Провести дебаты Зеленский предлагает на главной стадионе Украины - "Олимпийском". И перед участием в них кандидаты должны пройти проверку на алкоголизм и наркоманию. Ну и, пожалуй, главное требование - к себе Владимир Александрович требует отношения именно как кандидату, чего ранее, как известно, Порошенко старался избегать.

"В знак уважения как минимум к трети граждан Украины вы обязаны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с "ватником", не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа", - написал он.

Примечательно, что в ответ на вызов Порошенко Зеленский сначала отмалчивался, потом в штабе заявили, что, возможно, он найдет время в своем плотном графике, хотя по закону может и отказаться. Теперь вроде как даже перехватил инициативу. Пришло время думать Порошенко. Ведь по тому же закону дебаты должны состояться за два дня до выборов - то есть 19 апреля - на телевидении. Никакого упоминания стадиона там нет. Порошенко решил сыграть в демократию и запустил в соцсети опрос: пойти на нарушение или нет. Но в итоге согласился.

"Правила дебатов прописаны в законе "О выборах президента". Почитайте, пожалуйста. Они могут проходить на базе общественного телевидения с трансляцией на всех телеканала для десятков миллионов людей. Таковы правила. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - отметил он.

Как минимум два условия выполнены. Место проведения - стадион, Зеленский назван по имени-отчеству. Но Порошенко не был бы сам собой, если бы не напомнил оппоненту свою позицию, причем в довольно колкой манере.

"Владимир Александрович, я рад, что вы хоть и неуверенно, но все-таки приняли предложение провести дебаты. Мы с вами - очень разные. И главное отличие - стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны света. Моя страна - это сильная европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не встанет на колени. И дебаты - это не шоу", - сообщил Порошенко.

Между тем на Западе происходящее, судя по всему, теперь именно так и воспринимают. Причем, шоу с непредсказуемыми последствиями. По данным опросов ряда украинских телеканалов, Зеленский победит и во втором туре - наберет почти 50 процентов голосов против 20 у Порошенко. А значит выстраивать отношения ЕС и США придется уже с новым президентом.

Тем временем в штабе Зеленского уже сообщили, что сразу после выборов последуют первые аресты по коррупционным делам, реформе подвергнется судебная и правоохранительная система. Громкое заявление, хотя и сделано еще до окончания выборов, тем не менее, вызвало переполох в киевских властных кругах.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".