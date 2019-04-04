Россия не снизит порог применения ядерного оружия

США не стесняются в выборе средств давления даже на собственных союзников

Россия не снижает порог применения ядерного оружия, это делают США. Так в нашем МИД ответили на заявления генсека НАТО том, что Москва якобы не соблюдает договор о ракетах средней и меньшей дальности. В ведомстве напомнили Йенсу Столтенбергу: доказательств нарушений документа российской стороной нет. Зато наши обвинения Вашингтон игнорирует.

Крепкое рукопожатие министра иностранных дел Турции и главы американского Госдепа, казалось, обещало много. Но уже спустя час стало понятно - договориться за закрытыми дверями не удалось. Мевлют Чавушоглу ясно даёт понять: Анкара не откажется от закупки российских зенитно-ракетных комплексов. С-400 должны поступить на вооружение уже в этом году.

"Это — завершенная сделка, решенный вопрос. И даже президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре отмечал, что это ошибка предыдущей администрации США, которая не заключила сделку о поставках систем Patriot. Это наш выбор, и мы не откажемся от этого решения", - заявил Чавушоглу.

Отказаться от этого решения требует Вашингтон. По мнению Белого дома, вместо российских комплексов Анкара должна приобрести американские ракетные системы Patriot. В противном случае США не только приостановят поставки новейших истребителей-бомбардировщиков в страну, но и сделают всё, чтобы Турция лишилась статуса члена НАТО. И подобные заявления уже мало походят на предложение выгодной сделки, все больше на откровенный шантаж.

"Турция должна выбрать, хочет ли она оставаться важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или же рисковать этим партнерством, принимая такие безрассудные решения", - заявил вице-президент США Майк Пенс.

Ответ турецкого коллеги не заставил себя ждать: "Соединенные Штаты должны выбрать, хотят ли они оставаться партнёром Турции или рискнуть нашей дружбой, чтобы объединить силы с террористами и подорвать защиту их союзников по НАТО".

Выбор в пользу России, а точнее российского газа, сделала и Германия. И это тоже раздражает Вашингтон. По мнению Майка Пенса, реализация проекта "Северный поток - 2" ставит ФРГ в зависимое положение. А это угроза чуть ли ни всей европейской экономике. И чем заигрывать с Москвой, Берлину следовало бы пересмотреть свои военные расходы. Согласно последнему проекту бюджета, страна тратит на оборону недостаточно - чуть более процента ВВП. Притом, что совокупный объем расходов стран НАТО в прошлом году впервые превысил отметку в триллион долларов и продолжает расти.

Понятно, что противоречий внутри самого союза хватает. И чем их больше, тем громче звучит тема России как одной из главных угроз НАТО. На этом фоне американские политики вновь заговорили про санкции. Накануне в Конгресс внесли законопроект. Под прицелом - крупнейшие банки и энергетические компании страны. Правда, документ будет принят лишь в том случае, если удастся доказать вмешательство России в предстоящие выборы в США.

Анна Пешехонова, Алина Напара, "ТВ Центр".