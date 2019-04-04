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Устроивший смертельное ДТП водитель микроавтобуса работал нелегально

11:12
  • четверг
  • 04 апреля 2019

При столкновении произошло возгорание газового баллона двигателя минивэна

Водитель микроавтобуса, который попал в страшное ДТП на юге Подмосковья, перевозил людей нелегально. Об этом сообщили в Ространснадзоре.

В ведомстве установили, что мужчина дублировал маршрут легального перевозчика Тула - Москва. Никаких документов на перевозку пассажиров не нашлось. Теперь Ространснадзор проверит, работают ли на этом направлении другие незаконные перевозчики.

Между тем сотрудники Следственного комитета также выясняют обстоятельства трагедии. Как рассказала старший помощник главы ГСУ СКР по Подмосковью Ольга Врадий, после столкновения произошло возгорание газового баллона двигателя минивэна. Следствию также предстоит установить, имел ли водитель минивэна право на перевозку пассажиров.

ДТП произошло утром 4 апреля на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Домодедово. Микроавтобус Mercedes Vito врезался в стоящую на обочине фуру. В результате погибли шесть человек, в том числе, водитель минивэна. Двое госпитализированы. Среди них восьмилетняя девочка, сообщает РЕН ТВ. Ее состояние оценивается, как крайне тяжелое. 

Авария могла произойти из-за того, что водитель микроавтобуса заснул за рулем. Помех на дороге не было.

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Последствия ДТП с участием микроавтобуса и фуры
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и фуры
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и фуры
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и фуры
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и фуры
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и фуры
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и фуры
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и фуры
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и фуры
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и фуры
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и фуры
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и фуры
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