Президент Казахстана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Казахстан и Россия не приемлют попыток фальсификации и "очернения" истории

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего официального визита в Россию в четверг посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

4 апреля у Токаева также запланированы встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и деятелями культуры. А накануне казахстанского лидера принял в Кремле Владимир Путин. По итогам переговоров президенты подписали совместное заявление, в котором, в частности, говорится о недопустимости фальсификации и очернения общей истории наших государств.