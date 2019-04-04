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Президент Казахстана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

11:46
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Казахстан и Россия не приемлют попыток фальсификации и "очернения" истории

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего официального визита в Россию в четверг посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

4 апреля у Токаева также запланированы встречи со спикером Совета Федерации  Валентиной Матвиенко и деятелями культуры. А накануне казахстанского лидера принял в Кремле Владимир Путин. По итогам переговоров президенты подписали совместное заявление, в котором, в частности, говорится о недопустимости фальсификации и очернения общей истории наших государств.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата
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