"Я каждый день прошу прощения за это": Харатьян винит себя в трагической смерти известной актрисы

В ходе интервью актер откровенно рассказал о своей жизни

Дмитрий Харатьян стал гостем программы Киры Прошутинской "Он и Она". Премьера передачи состоится на канале "ТВ Центр" в пятницу, 5 апреля, в 23:10.

В ходе интервью актер откровенно рассказал о своей жизни. Харатьян признался, что до сих пор не может смириться с гибелью Марины Левтовой. В трагедии он винит себя.

"В моей жизни есть факт, о котором я каждый день вспоминаю и прошу прощения за это. Это жизнь человека, которого не стало. Я мог предотвратить. И я - единственный, кто мог. Но я не смог убедить. Это Марина Левтова", - признался артист Кире Прошутинской.

Трагедия произошла практически на глазах Харатьяна. "Я понимал, что ей не надо было ехать на этих снегоходах кататься, потому что была такая ситуация. Но она настояла. И в результате её не стало буквально через полчаса. Я понимаю, что из всех я тогда тоже..." - оборвал Дмитрий воспоминание, не договорив.

Актер убежден: его вина в том, что он не смог отговорить коллегу от взбалмошной идеи. "Надо было остановить. Нельзя было ехать. Надо было запретить. Одно дело говорить, другое дело - это действие. Это - слова, а это - действия", - отметил он.

Напомним, Марина Левтова - заслуженная артистка России. Она была замужем за режиссером и актером Юрием Морозом, которому родила дочку Дашу. Сегодня Дарья Мороз - известная актриса.

Погибла Марина 27 февраля 2000 года в посёлке Раздоры Одинцовского района Подмосковья. С семьёй и друзьями она каталась на снегоходах. В какой-то момент водитель снегохода, на котором Левтова сидела с дочерью, Михаил Рудяк, не увидел глубокого оврага, и на большой скорости "нырнул" вниз. Дочь Даша отделалась переломами, а Марина ударилась головой о дерево.

Рудяк полгода пролежал в коме и в 2007 году умер от осложнений, полученных после аварии. Марину Левтову с черепно-мозговой травмой отвезли в Одинцовскую больницу, но помочь ей уже ничем не смогли. Похоронена актриса на Ваганьковском кладбище в Москве.