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Опубликован список жертв ДТП с маршруткой под Москвой

11:38
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Стало известно состояние госпитализированной семилетней девочки

Выяснились новые обстоятельства жуткого ДТП с шестью погибшими на трассе "Дон" в городском округе Домодедово. В результате происшествия двое госпитализированы. Среди них семилетняя девочка с травмой головы. Ее состояние оценивается, как крайне тяжелое. Она в коме.

Между тем опубликован список погибших.

Горячев Григорий Григорьевич, водитель.

Сидоров Юрий Николаевич, пассажир, 61 год

Сидорова Ольга Дмитриевна, пассажирка, 53 года

Мельников Сергей Николаевич, пассажир, 49 лет.

Личности еще двух погибших пассажиров - мужчины и женщины - пока не установлены, пишет KP.RU. Все погибшие и пострадавшие являются жителями Тульской области.

Авария произошла утром, 4 апреля. В Ространснадзоре сообщили, что водитель микроавтобуса перевозил людей нелегально.

Микроавтобус Mercedes Vito врезался в стоящую на обочине фуру. В результате столкновения произошло возгорание газового баллона двигателя минивэна. Авария могла произойти из-за того, что водитель микроавтобуса заснул за рулем. Помех на дороге не было.

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