Транькову стало страшно из-за Кокорина и Мамаева

Фигурист вспомнил "свои прегрешения"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков не смог сдержать молчание из-за происходящего с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Он решил оставить свое мнение о судьбе двух спортсменов в Twitter.

"Блин, молчал по Кокорину и Мамаеву. Но сейчас вдруг подумал, что мои прегрешения прошлые на пожизненное тянут (с таким судом гуманным, как у нас)… стало страшновато даже", — отметил он.

Накануне, 3 апреля, суд в Москве продлил срок ареста Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и их приятеля Александра Протасовицкого. Их обвиняют в побоях и хулиганстве. Под стражей они пробудут до 25 сентября.

Ранее Максим Траньков уже говорил на тему того, как люди оказываются за решеткой. В интервью газете "Комсомольская правда", он признался, что если бы его не заставляли заниматься фигурным катанием, то сейчас он бы "уже сидел в тюрьме".

"Почти каждый парень из моих детских компаний имеет судимость. И двор наш был еще более-менее благополучным", - рассказал Траньков про свое детство в Перми. Он добавил, что те, кто с ним катался и выступал на мировых соревнованиях, "вернувшись в Пермь, попадали в истории, находились под следствием".