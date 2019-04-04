Железный Трон отдали Старку? Стало известно имя нового правителя Семи Королевств

Кто сядет на Железный Трон?

До начала восьмого финального сезона популярного сериала "Игра престолов" остаются считанные дни, но фанаты уже гадают, кто станет правителем Семи Королевств после войны живых и мертвых. Голосование, результат которого приводит New York Times, ведется на сайте-тотализаторе.

Всего в рейтинг попали 12 имен. На первом месте – Бран Старк, второй сын лорда Эддарда Старка и его жены Леди Кейтилин Старк. Ставки за него – 3 к 1. Поклонники сериала считают, что это было бы достаточно неожиданно, что вполне в духе "Игры престолов".

На втором месте – один из центральных героев сериала Джон Сноу (3,5 к 1), на третьем - Дейенерис Таргариен (5 к 1). Остальные персонажи следуют с большим отрывом от первой тройки. Так, ставки за Серсею Ланнистер – 25 к 1.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Ранее в интернете появился новый тизер восьмого сезона сериала.