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"Это неприлично": Охлобыстин рассказал, что хочет сделать с Зеленским

13:14
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Артисты не общались со времен Майдана

Известный российский актер Иван Охлобыстин рассказал, что будет делать, если жизнь кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского окажется под угрозой. Он отметил, что жизнь человека бесценна.

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"После Майдана мы не общались, это было бы просто неприлично, и совершенно неприлично после поездок Зеленского в зону АТО", - сказал актер.

Тем не менее, Охлобыстин подчеркнул, что, если случится "экстремальная ситуация", то все негативное забудется, и у него "останется желание спасти коллеге жизнь", передает РИА Новости.

Ранее Охлобыстин рассказал о том, как относится к реакции Зеленского, который назвал его и еще одного артиста Михаила Пореченкова идиотами. Он отметил, что в принципе согласен с комиком, но напомнил, что писатель Федор Достоевский "реабилитировал это слово". Также актер отметил, что не хотел бы оценивать Зеленского как человека. Он может только сказать, что кандидат в президенты Украины "не плох, он умен".

До этого Пореченков и Охлобыстин записали юмористический видеоролик о предстоящих 31 марта выборах президента Украины. В записи артисты выступили в поддержку комика. В ролике Пореченков и Охлобыстин стоят у стола со стаканами в руках. "Ну, если он выиграет…" - произносит Михаил. "Он будет нам должен", - отметил Иван. После этого артисты заявили, что "Крым наш, все наше".

Зеленский такую поддержку не оценил и назвал актеров идиотами. В ответ Охлобыстин заявил, что ему обидно за эти слова, но он все равно прощает "своего друга". Пореченков же назвал Зеленского "унылым президентом".

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