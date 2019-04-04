В России появится программа по увековечению памяти героев войн

Путин призвал поисковиков помочь разработать новую программу патриотического воспитания

В четверг в московском Музее Победы торжественно открылась всероссийская акция "Вахта памяти". Ее участники - отряды добровольцев со всех регионов страны - ведут поиски останков солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Путин, выступая на церемонии, подчеркнул чрезвычайную важность деятельности волонтеров, которые открывают неизвестные страницы нашей истории и стоят на страже памяти о подвиге народа.

За время существования акции поисковики обнаружили тела 120 тысяч солдат, в экспедициях принимали участие более 40 тысяч человек. Со стороны государства добровольческим отрядам оказывается грантовая помощь, и в дальнейшем она будет продолжена, пообещал президент. Кроме того, уже началась подготовка программы по увековечиванию памяти павших защитников нашей родины.

"Неразрывность, преемственность истории - это основа для движения вперед. Ценности, которые консолидируют и объединяют наше общество. Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди и вообще все граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев своей страны, и что важно, своей семьи. Чтобы все понимали, что это часть нашей собственной жизни", - отметил Путин.

Также Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным ознакомился с проектами "Поискового движения России" и осмотрел экспозицию Музея Победы "Фронтовой портрет. Судьба солдата". На выставке представлены фронтовые картины, на которых изображены 27 бойцов Красной армии.