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В России появится программа по увековечению памяти героев войн

14:35
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Путин призвал поисковиков помочь разработать новую программу патриотического воспитания

В четверг в московском Музее Победы торжественно открылась всероссийская акция "Вахта памяти". Ее участники - отряды добровольцев со всех регионов страны - ведут поиски останков солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Путин, выступая на церемонии, подчеркнул чрезвычайную важность деятельности волонтеров, которые открывают неизвестные страницы нашей истории и стоят на страже памяти о подвиге народа.

За время существования акции поисковики обнаружили тела 120 тысяч солдат, в экспедициях принимали участие более 40 тысяч человек. Со стороны государства добровольческим отрядам оказывается грантовая помощь, и в дальнейшем она будет продолжена, пообещал президент. Кроме того, уже началась подготовка программы по увековечиванию памяти павших защитников нашей родины.

"Неразрывность, преемственность истории - это основа для движения вперед. Ценности, которые консолидируют и объединяют наше общество. Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди и вообще все граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев своей страны, и что важно, своей семьи. Чтобы все понимали, что это часть нашей собственной жизни", - отметил Путин.

Также Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным ознакомился с проектами "Поискового движения России" и осмотрел экспозицию Музея Победы "Фронтовой портрет. Судьба солдата". На выставке представлены фронтовые картины, на которых изображены 27 бойцов Красной армии.

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Президент РФ Владимир Путин в Музее Победы на Поклонной горе после торжественного открытия всероссийской акции "Вахта памяти -2019"
Президент РФ Владимир Путин в Музее Победы на Поклонной горе после торжественного открытия всероссийской акции "Вахта памяти -2019"
Музей Победы на Поклонной горе
Музей Победы на Поклонной горе
Поисковики проводят раскопки
Поисковики проводят раскопки
Поисковики на месте раскопок
Поисковики на месте раскопок
Музей Победы на Поклонной горе
Музей Победы на Поклонной горе
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