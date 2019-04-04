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Нетаньяху поблагодарил Путина по-русски

14:40
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

В четверг Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. С начала года это уже вторая его поездка в Москву. И Владимир Путин, как он подтвердил в начале встречи, также планирует нанести ответный визит. Президент посетит Израиль в связи с открытием мемориала, посвящённого защитникам Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

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Как подчеркнул глава государства, наша страна высоко ценит отношение Израиля к памяти советских солдат, которые сражались с нацизмом. Владимир Путин рассказал Биньямину Нетаньяху о работе поисковых отрядов. Главная их цель - установить имена пропавших без вести воинов. Точно так же, как это сделали российские и сирийские военные, установившие место захоронения израильского сержанта, погибшего в 1982 году. Российская сторона уже передала его останки Израилю.

Путин: Мы очень рады тому, что на родине ему смогут отдать необходимые воинские почести и – самое главное – это вопрос чисто гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу.

Нетаньяху: Господин президент, мы не забудем того, что вы сделали. Вы лично откликнулись, лично дали поручение российским военным помочь в этом светлом деле. Тело сержанта - в присутствии его семьи - уже сегодня будет предано израильской земле.

Путин: Прошу передать самые тёплые слова родственникам этого солдата. Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто.

Нетаньяху: Да, родным рассказали о самоотверженности российских бойцов, которые, рискуя своими жизнями, вывезли останки тела Захарии. Семья очень тронута и передаёт слова благодарности вам лично и Министерству обороны. Спасибо! (по-русски – прим. ред.).

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