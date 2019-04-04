Маршрутные такси из Тулы проверят после ДТП в Домодедове

Надзорное ведомство планирует провести внеплановую проверку: есть ли ещё такие перевозчики на этом направлении

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием фуры и микроавтобуса в Подмосковье. В результате аварии на трассе М-4 "Дон" погибли шесть человек, ещё двое, в том числе ребёнок, в больнице. По данным Ространснадзора, попавшая в ДТП маршрутка работала нелегально.

Авария на 65-м километре трассы М-4 "Дон" произошла в пять утра. Видимость на дороге была еще слабая. Микроавтобус, следовавший из Тулы в Москву, столкнулся с фурой, которая стояла на обочине. Из-за мощного удара загорелся газовый баллон двигателя минивэна. Почти все пассажиры маршрутки погибли на месте. Выжить удалось только двоим: мужчина и семилетняя девочка доставлены в Домодедовскую районную больницу.

Проезжающие мимо водители снимали последствия смертельного ДТП. Из-за аварии на этом участке трассы временно было ограничено движение. Сейчас называются две предварительные версии случившегося. По одной из них, минивэн просто не успел вовремя среагировать на торможение фуры. Ее водитель якобы сбросил скорость перед местом другого ДТП. Вторая версия - водитель маршрутного такси просто уснул за рулем. Известно, что микроавтобусом управлял отец владельца этого авто, а значит человек был явно не молодой. На место происшествия выехали следователи-криминалисты. Точную причину случившегося предстоит установить следователям-криминалистам.

Уже известно, что водитель минивэна перевозил людей нелегально. И это уже далеко не первая авария с участием маршрутных такси из Тулы за последнее время. Ространснадзор также назначил свою проверку этого маршрута с целью выявления всех нелегальных перевозчиков, которые обещают быструю, но не всегда безопасную поездку в столицу.

Елена Сахно, "ТВ Центр".