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Участок Сокольнической линии метро открыли досрочно

15:17
  • четверг
  • 04 апреля 2019

Ночью на прилагающих улицах начали снимать ограничения на дорогах, которые вводились для проезда автобусов

Участок Сокольнической линии от "Бульвара Рокоссовского" до "Комсомольской" открыли для пассажиров на сутки раньше запланированного срока. Ограничения действовали с прошлой субботы в связи с прокладкой тоннеля северо-восточного участка Большой кольцевой линии в районе станции "Сокольники". 

В качестве альтернативы пассажиры выбирали бесплатные автобусы, соседние линии метро, а также МЦК. К слову, 2 апреля наземным кольцом воспользовались почти 550 тысяч человек. Открытию метро обрадовались не только пассажиры, но и водители.

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