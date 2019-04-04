Как заставить автомобилистов не экономить на безопасности своих детей

Как безопасно перевозить детей в машине, расскажут в Москве

В городе появится социальная реклама, в которой авторы доходчиво объяснят и даже покажут, почему направляющие лямки не способны по-настоящему защитить ребёнка. Они уже давно исключены из числа детских удерживающих устройств, но продавцы и покупатели внимание на это не обращают.​

Чемпион Витюша - заядлый автомобилист: минимум три раза в неделю ездит с мамой на развивающие занятия, а по своим мужским делам - за пиццей или на гимнастику - с папой в выходные. В автокресле чувствует себя комфортно: пункт наблюдения незаметно превращается в кровать.

Вот уже два года только автокресла являются удерживающими устройствами, в которых разрешено перевозить детей в машине. Раньше в этот перечень входили и так называемые адаптеры или "направляющие лямки". Но потом они стали вне закона, а производители этого как будто не заметили.

Адаптеры продолжают продавать под видом детских удерживающих устройств. Есть даже с дизайном. Например, можно выбрать с надписью "Любимая дочка" или с роботом. При этом магазин указывает, что это полноценная замена автокреслу. И есть даже ссылка на Правила дорожного движения.

Стоят недорого, места занимают мало. Неудивительно, что эти накладки на ремни появились чуть ли не в каждом бардачке. Но оказалось, что тканевые треугольники сами могут стать причиной серьезных травм, так как не учитывают детскую физиологию.

Это установили на специальных испытаниях, имитирующих лобовое столкновение на скорости 50 километров в час. Видно, что адаптер не фиксирует манекен и не ограничивает его подвижность.

Не оправдывается и главный резон в покупке адаптеров - экономия. За езду без автокресла грозит штраф от трех тысяч рублей. И две такие встречи с инспекторами ГИБДД вполне перекроют среднюю стоимость безопасного и законного удерживающего устройства.

Наталья Тарасова, Тимур Ахмедов, Сергей Титов, "ТВ Центр".